Ilgiorno.it - Treno merci guasto: linea ferroviaria bloccata tra Carnate e Calolziocorte, ritardi fino a 60 minuti

Lecco, 25 marzo 2025 –in panne tra le stazioni di. Lalocale Milano – Lecco viae la regionale Milano – Lecco sono interrotte. Ilin panne Unsi è guastato ed è rimasto fermo in panne tra le stazioni– Olginate e di– Usmate. “La circolazione è rallentata” spiegano dard. Si registranoa 60, ma anche corse cancellate e altre con variazioni di percorso e orario. Per limitare i disagi sono state istituite fermate straordinarie ed è stato messo a disposizione un autobus sostitutivo trae Lecco. Ilha bloccato la circolazione sia sullasuburbana S8 Milano – Lecco via, sia sullaregionale Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, che sono le più trafficate e frequentate di tutta la Lombardia, su cui ogni giorno viaggianoa 50mila passeggeri.