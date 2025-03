Tg24.sky.it - Treni sulla tratta Bologna-Ancona sospesi in Romagna per un cadavere sui binari

Leggi su Tg24.sky.it

Circolazione deisospesa dalle 6.15 circa in, tra Gambettola e Sant'Arcangelo,linea ferroviariaper il ritrovamento di una persona deceduta sui. Sul posto, non facilmente raggiungibile, è in corso l'intervento dell'autorità giudiziaria. Da parte ditalia è in corso la riprogrammazione dei servizi e si preannuncia una giornata di disagi per i viaggiatori lungo la dorsale Adriatica. Alcuni regionali vengono deviati su Ravenna e altri cancellati, con l'attivazione di un servizio bus tra Cesena e Ravenna. Anche AV e Intercity possono registrare ritardi ed essere instradati o limitati.