Quotidiano.net - Tregua armata nel governo, diktat di Meloni: abbassate i toni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 marzo 2025 – Abbassare i. Evitare di esporre il fianco a facili critiche da parte delle opposizioni che cercano di affondare su divisioni delche “nei fatti”, alla prova del voto, alla fine non si sono mai verificate. Dopo un fine settimana rissoso i partiti della maggioranza frenano e seguono l’invito che, si racconta in ambienti della maggioranza, Giorgiaha indirizzato ai suoi vice. Lo scenario internazionale è complicato e in continua evoluzione e bisogna rimanere concentrati. E compatti. Anche in vista del nuovo round dei “volenterosi” convocati di nuovo a Parigi per giovedì, dove la premier tornerà per “ascoltare” le proposte dei partner e per ribadire la sua posizione, già espressa nelle scorse settimane a tutti i tavoli. Italian Prime Minister Giorgiaflanked by Italian Minister for Infrastructure and Deputy Prime Minister Matteo Salvini (L) during her reports on the upcoming European Council to the Senate Rome, Italy, 18 December 2024.