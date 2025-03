.com - Tredici Pietro annuncia l’album Non guardare giù, la tracklist

Nongiù è il nuovo album di, con il rapper che ha svelato laEsce venerdì 4 aprile 2025 Nongiù, il nuovo album di, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico in cd, cd autografato, vinile trasparente autografato e vinile bianco per Epic Records/Sony Music Italy. Proprio oggiha svelato ladel disco, coprodotto da Sedd e Fudasca, creando ancora più hype tra i suoi fan.Ad anticipare il progetto sono stati i singoli, a partire dal più recente, verità (7 marzo 2025), in cui l’artista riflette sulle scelte che ha compiuto nel corso della sua vita fino ad ora e sulle risposte che ancora oggi fatica a trovare, morire (10 gennaio 2025), arricchito dalle seconde voci di Nerissima Serpe, e Serve amore con Irbis (1° novembre 2024).