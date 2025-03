Quotidiano.net - Tre morti sul lavoro in poche ore: Elly Schlein chiede azioni concrete

"Ventidue, cinquantuno e trentotto anni, a Molino di Campagna, Sant'Antonio Abate e sull'autostrada nei pressi di Orvieto. Tresulinore. E sono solo gli ultimi tre. Non è più possibile parlare di incidenti di fronte a questa strage senza fine". Lo scrive in una nota la segretaria del Pd,. "Ed è inaccettabile morire diin questo modo: abbiamo da tempo offerto la nostra disponibilità al governo per agire con efficacia ma finora non abbiamo mai avuto riscontri. Occorre agire su diversi fronti: aumentare la sicurezza sul, assumere più ispettori per rendere più efficaci i controlli, più responsabilità per i datori e più formazione per i lavoratori. E bisogna contrastare precarietà e subappalti a cascata che rendono ilmeno sicuro. Questa deve essere una priorità per tutti, politica e istituzioni".