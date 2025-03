Tre Lions Cruise a vittorie consecutive sotto Tuchel

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 23:53:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.L’Inghilterra ha continuato il loro perfetto inizio per la campagna di qualificazione della Coppa del Mondo del 2026Thomascon una vittoria per 3-0 sulla Lettonia al Wembley Stadium.I gol di Reece James, Harry Kane ed Eberechi Eze hanno assicurato che i tre leoni hanno ottenuto dueda due nel gruppo K.I padroni di casa avevano il controllo fin dall’inizio, anche se ci sono voluti 38 minuti per abbattere una difesa resiliente in Lettonia.Il primo dominio dell’Inghilterra non contava quasi nulla quando Vladislavs Gutkovskis ha sperperato un’opportunità d’oro per portare avanti i visitatori, non riuscendo a capitalizzare un confusione tra Jordan Pickford e Marc Guehi.Quella signorina si è rivelata costosa come il difensore del Chelsea Reece James, facendo il suo primo inizio per l’Inghilterra dal 2022, ha aperto le marcature con un incredibile calcio di punizione da 25 iarde.