Corrieretoscano.it - Tre giorni di incontri, spettacoli e intrattenimento dedicati agli under 16 per il Festival Leggenda

EMPOLI – Torna un appuntamento molto atteso per la città di Empoli., il primoitaliano della lettura e dell’ascolto per gli16, arriva alla sua ottava edizione. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri guarderanno alla torre incantata di Palazzo, la biblioteca interamente dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi diventata il simbolo del. Mani è il tema deldi quest’anno, interpretato in maniera unica e originale dall’autrice e illustratrice Marianna Balducci che firma un manifesto in cui le mani diventano sostegno per una torre di bambini lettori e le dita diventano i loro occhi, aperti sulle pagine, sulle storie e sul mondo. La mano è l’organo degli organi: prefigura la scoperta del mondo, rende capace il corpo di indovinare e immaginare il mondo, sentendolo e poi riproducendolo con creatività.