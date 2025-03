Iodonna.it - Tratto dal bestseller di Francine Rivers, racconta l'amore tormentato fra una prostituta e un contadino devoto a Dio

Riscatto d’, in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5, è un romantico film che mescola passione, religione e dramma storico.dall’omonimodie e con protagonisti Abigail Cowen e Tom Lewis,la storia di una bellissima“salvata” dall’di un modestomoltoa Dio. Film romantici: 10 pellicole d’che non stancano mai X Leggi anche › Da “Scream” a “Titanic”, i 15 film cult degli Anni 90: romantici, per famiglie e horror Riscatto d’, la trama del film su Canale 5Durante la corsa all’oro in California nella metà dell’800, una giovane donna di nome Angel (Abigail Cowen) vive intrappolata in un ciclo di abusi e prostituzione nella cittadina immaginaria di Pair-a-Dice.