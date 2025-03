Agrigentonotizie.it - Trattamento dello scompenso cardiaco da remoto e a domicilio: l'innovativo progetto dell'Asp

L'Asp di Agrigento ha avviato undi presa in carico e cura adei pazienti conattraverso un’innovativa modalità di tele-monitoraggio. Il sistema, messo a punto dal dipartimento cardiovascolare diretto da Giuseppe Caramanno, è già partito in via sperimentale.