Sport.quotidiano.net - Transgender, l’atletica verso i tamponi per stabilire il sesso: “Proteggeremo lo sport femminile”

Non ha vinto la corsa per la poltrona di presidente del Cio, battuto dalla prima donna a capo dellomondiale, Kirsty Coventry. Ma Sebastian Coe non sta certo con le mani in mano nella sua federazione, quella delmondiale, e interviene su uno dei temi che hanno più caratterizzato la campagna elettorale, quello del. World Athletics ha infatti approvato l’introduzione del tampone della guancia per determinare se un’atleta è biologicamente femmina. Lo ha annunciato proprio il presidente Sebastian Coe, sostenendo che la decisione sia un’ulteriore prova che la sua organizzazione avrebbe “ostinatamente” protetto la categoria. Ancora non sono stati resi noti i tempi in cui saranno introdotti i test di pre-autorizzazione, ma secondo l’agenzia di stampa PA l’intenzione di World Athletics è quella di cominciare a partire dagli atleti che desiderano competere nella categoriaai Campionati del mondo di Tokyo a settembre.