Dayitalianews.com - Tragico incidente in moto a Quiliano: centauro in codice rosso al Santa Corona

Leggi su Dayitalianews.com

stradale a, nella frazione di Montagna, dove unciclista ha perso il controllo del mezzo intorno alle 13:30 in via Molini. Per cause ancora da chiarire, l’uomo si è schiantato contro il guard rail, finendo poi in una scarpata.Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa die i Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi. Dopo le prime cure, ilciclista è stato trasportato inall’ospedaledi Pietra Ligure.Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’, che, secondo le prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri veicoli.L'articoloininalproviene da Dayitalianews.