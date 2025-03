Thesocialpost.it - Tragedia sul lavoro: operaio investito e ucciso sull’A1 vicino Orvieto

, 25 marzo 2025 – Un tragico incidente sulha provocato la morte di undi 38 anni,da un mezzo pesante mentre stava lavorando sulla carreggiata nord dell’Autosole, nei pressi di, sua città di residenza. Questo è il terzo decesso sulregistrato da questa mattina: precedentemente, un altroaveva perso la vita a Napoli, rimasto intrappolato in un trasportatore, mentre un altro incidente mortale si è verificato a Maniago, in provincia di Pordenone, dove una scheggia incandescente ha colpito fatalmente un lavoratore.L’incidente è avvenuto poco prima delle 8, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto trae Fabro, in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 446. La vittima, dipendente di una ditta locale impegnata in lavori di manutenzione autostradale, era alper l’attivazione di un cantiere che era regolarmente segnalato al traffico.