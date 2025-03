Primacampania.it - Tragedia sul lavoro nel Napoletano: operaio 50enne muore incastrato in un nastro trasportatore

SANT’ANTONIO ABATE – Un incidente mortale sulsi è verificato ieri sera a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove Nicola Sicignano,di una ditta di smaltimento rifiuti, ha perso la vita durante il turno di.Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe rimastocon il braccio e la testa neldella linea di lavorazione. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.L’area è stata posta sotto sequestro e le indagini sono in corso da parte della Compagnia dei Carabinieri di Castellammare di Stabia, del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, con il supporto del Nucleo Ispettorato dele dell’Asl di Napoli.Sicignano, nato a Vico Equense e residente a Gragnano, era regolarmente assunto dalla SB Ecology srl.