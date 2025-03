Puntomagazine.it - Tragedia sul lavoro a Sant’Antonio Abate: operaio muore incastrato in un nastro trasportatore

Nicola Sicignano, 50 anni, perde la vita in un impianto di smaltimento rifiuti. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.(NA) – Un grave incidente sulsi è verificato nella serata di ieri in un’azienda di smaltimento rifiuti situata nella provincia di Napoli. Nicola Sicignano,50enne impiegato presso la SB Ecology srl, ha perso la vita mentre era in servizio.Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe rimastocon il braccio e la testa in undella linea di. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, il Nucleo Carabinieri Ispettorato dele l’Asl di Napoli.