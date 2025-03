Tvzap.it - Tragedia in Italia, Beatrice muore a soli 28 anni mentre raccoglie asparagi: era mamma di due bimbi

Una giovane madre di due bambini è tragicamente morta dopo essere precipitata in una cava durante una passeggiata. La ragazza era uscita perreselvatici e non è più tornata. Il drammatico incidente si è verificato ieri, lunedì 24 marzo 2025. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Donna scomparsa nei boschi, poco fa il drammatico ritrovamento: cos’è successoLeggi anche: Matteo Renzi, il lutto improvviso per lui e la città di Firenze: “Era un punto di riferimento”Monte San GiovCampano, ragazza di 28cade da un dirupo eTragico incidente a Monte San GiovCampano, nella provincia di Frosinone. La 28enne era uscita perreselvatici. Ad un certo punto, una pietra sotto i suoi piedi ha ceduto, facendola cadere in un dirupo di dieci metri.