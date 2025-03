Laprimapagina.it - Tragedia familiare all’Aquila: Davide Lanciani investe e uccide il fratello Stefano

Leggi su Laprimapagina.it

Una lite tra fratelli si è trasformata in, dove, 55 anni, ha investito e ucciso il, 60 anni, al culmine di un violento scontro avvenuto nella tarda mattinata in via Peltuinum, nella periferia ovest della città. Secondo le prime ricostruzioni, il conflitto potrebbe essere nato per questioni legate a un’eredità.Dopo il drammatico episodio,ha tentato di fuggire ma è stato fermato da due allievi della Guardia di Finanza. Poco dopo, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta sul posto e ha proceduto all’arresto del 55enne, che ora dovrà rispondere di omicidio volontario. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono affidate ai Carabinieri con il supporto della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e disposto il temporaneo blocco della circolazione nella zona.