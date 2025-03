Dayitalianews.com - Tragedia a Torre del Greco: si lancia nel vuoto, i carabinieri lo afferrano per i piedi ma cade lo stesso, grave 33enne

nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, adel, in provincia di Napoli dove, un uomo di 33 anni, ha tentato il suicidiondosi da un parapetto da piazza del Plebiscito, a pochi metri dal Palazzo Baronale, sede dell’amministrazione comunale, nel centro della città. Sul posto sono tempestivamente intervenuti idella stazione locale, che sono accorsi in aiuto dell’uomo, raggiungendolo proprio mentre si stavando: i militari dell’Arma sono anche riusciti ad afferrare ilper iper evitare chesse nel dirupo sottostante; purtroppo, però, l’uomo è precipitato ugualmente nel piazzale vicino.Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni con i medici che si sono riservati la prognosi.