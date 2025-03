Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Pescara: donna di 60 anni trovata morta vicino al Ponte del Mare

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Unadi 60, di origini albanesi e residente in Italia da diversi, è stata rinvenuta priva di vita nei pressi deldel. Le autorità sospettano un possibile gesto volontario, considerando che laera recentemente rimasta vedova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di, insieme al personale del 118, che ha constatato il decesso. ?Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto e comprendere le motivazioni che potrebbero aver portato a questa.? leggi tutto