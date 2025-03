Ilfattoquotidiano.it - Trafitto da una scheggia incandescente: morto operaio 22enne in una fabbrica di Pordenone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a 22 anni mentre stava lavorando nel cuore della notte,alla schiena da unache lo ha ucciso all’istante. Il giovanedi Vajont è deceduto in unaa Maniago, in provincia di, mentre operava su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno all’1.30 di notte. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno posto l’impianto sotto sequestro.L'articoloda unain unadiproviene da Il Fatto Quotidiano.