Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani migliorato ilsulle strade della capitale restano code al momento sono sulla tangenziale est tra Corso di Francia tra Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni a Monteverde a seguito del crollo di un'abitazione resta chiusa via Vitellia da via di Donna Olimpia a Largo Carlo Grigioni lavori Questa notte sulla diramazioneNord con orario 21 53 chiuso il tratto compreso tra Settebagni e raccordo versoma per i dettagli e questo è di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia diCapitale