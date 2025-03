Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2025 ore 18:30

incidente sul percorso Urbano della A24 per Teramo code da Portonaccio a via Fiorentini Verso il raccordo anulare e quindi in uscita da Roma intenso il traffico sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Katia e Salaria e poi più avanti tra Bufalotta e lo svincolo A24 file in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Casilina sulla tangenziale est traffico intenso con code a tratti da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni lavori Questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario 21/5 sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e il raccordo anulare verso Roma