Traffico Roma del 25-03-2025 ore 16 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con lunghe code su Viale Palmiro Togliatti altezza via Prenestina sulla tangenziale estintenso con code da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni a Monteverde a seguito del crollo di un'abitazione resta chiusa al transito via Vitellia da via di Donna Olimpia a Largo Carlo Grigioni in direzione di via Leone XIII Ricordiamo che con l' apertura del Ponte dell'Industria è stato riorganizzato il servizio del trasporto pubblico insieme alla linea 780 e attiva la nuova linea 96 che la zona di Corviale con la metro B a Piramide