Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un evento in Piazza della Repubblica ilè rallentato per lavori Acea in via Pio Spezi le linee 087 246 e 246 prolungata provenienti da via Peri via di Malagrotta e via Castel di Guido da via Pio Spezi del piano per via Aurelia in direzione centro nuova fase di potenziamento della rete bus nel territorio del XI Municipio dopo l'attivazione della nuova linea 96 e la modifica della 780 in concomitanza con la riapertura di Ponte dell'Industria dal 31 marzo sarà prolungata Muratella la linea 719 e saranno modificate le linee 774 e 786 linea 089 sarà in strada anche nei giorni festivi https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/25/file82a0311f-7f64-48a4-ab54-c3ecc0cdc899PmCADtRuPor287zZu9y.