Traffico Roma del 25-03-2025 ore 11 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code lungo la via Ardeatina tra Santa Palomba e via di Porta medaglia nelle due direzioni sempre per incidente e rallentamenti in via del Foro Italico tra via Salaria viale Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico per ilintenso ancora code sulla Cassia da raccordo a Tomba di Nerone sulla Flaminia dal raccordo a viale Tor di Quinto è lungo la Salaria dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali a Monteverde a seguito del crollo di un'abitazione resta chiusa via Vitellia da via di Donna Olimpia a Largo Carlo Grigioni e alla Garbatella in corso una manifestazione con corteo che da piazza Sant'Eurosia si sta dirigendo al mausoleo delle Fosse Ardeatine non si escludono momentanee chiusure e deviazioni per ildeviato e 8 linee di cerimonia in corso anche in Piazza del Popolo per celebrare l'anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria chiusure ad ampio raggio in tutta l'area circostante al momento ripercussioni per il su Viale del Muro Torto con code da viale San Paolo del Brasile verso Piazza del Popolo come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito