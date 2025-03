Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2025 ore 08:30

Luceverdeben trovati dalla redazione incolonnamenti persulla carreggiata interna del raccordo anulare per alla Casilina all'ardeatina in carreggiata esternarallentato tra Trionfale e proseguendo tra laFiumicino e la via Pontina code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est altre cose sulla tangenziale est da via Tiburtina Sino all'uscita Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ode anche verso San Giovanni da San Lorenzo a viale Castrense rallentamenti e code poi su tutte le principali strade di accesso al centro città in particolare sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto è lungo la Salaria da Villa Spada alla tangenziale est incolonnamenti a tratti sulla Pontina e sulla Appia rispettivamente da Pomezia la zona dell'EUR è da Ciampino a Capannelle per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sitopunto.