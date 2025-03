Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2025 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione incolonnamenti perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare te la via Casilina è la via Ardeatina interna ilè rallentato tra la via Cassia è la via Trionfalein coda in entrata asulla diramazionesud e sul tratto Urbano della A24-l'aquila-teramo rispettivamente da Torrenova a raccordo e da Tor Cervara alla tangenziale est altre file sulla tangenziale est da via delle Valli fino all'uscita Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni da San Lorenzo a viale Castrense Come di consueto in questo orario del mattino Ci sono rallentamenti con code su tutte le principali strade di accesso al centro città in particolare sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto e sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale est ricordiamo che a Monteverde a seguito del crollo stazione resta chiusa via Vitellia da via di Donna Olimpia a Largo Carlo Grigioni deviazioni in sul posto e possibili difficoltà per ildi zona da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.