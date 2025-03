Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-03-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione intenso ilsul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra cassie e Salaria è più avanti tra bufalotte svincolo A24 file anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Appia sulla tangenziale estintenso con code da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni lavori Questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario 21/5 sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e il raccordo anulare verso Roma è tutto Grazie per l'attenzione un servizio villaggi in collaborazione con Roma Capitale