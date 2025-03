Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-03-2025 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione per ilintenso si sta ancora in coda sulla via del mare la via Ostiense Tra Cile e Vitinia verso Roma stessa situazione sulla via Colombo con code tra Casal Palocco e Castel Porziano sulla Pontinaintenso all'altezza di Pomezia e tra Tor de' Cenci di raccordo anulare quad e poi sulla Nettunense tra Campoleone Monte Giove nel due direzioni a Roma trafficato ancora il grande raccordo anulare con la coda in carreggiata interna dalla casina l'appia ed in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina stessa situazione sul tratto Urbano della A24 con rallentamenti e code da Tor Cervara la tangenziale est e si lavora questa notte sulla diramazione Roma Nord con orario 21 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni di Raccordo Anulare verso Roma da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale