Ilgiorno.it - "Traduco bolle papali e antichi manoscritti. Poi li porto nelle scuole"

La storia non è solo da leggere, ma da toccare con mano. Da oltre 20 anni, Tullia Buoso (nella foto) si dedica alla riscoperta e alla divulgazione di, traducendoe brevi apostolici dal latino per Corrado Vezzani e per la sua neonata associazione “Corrado documentazione“. Grazie al progetto “La storia con i guanti”, porta questi tesoridel Nord Italia, offrendo agli studenti un’esperienza unica: la possibilità di sfiorare con mano secoli di storia attraverso documenti originali. "Mostrolepontificie perché sono le più caratteristiche – spiega Tullia Buoso – analizzandole, racconto le piccole parole che ci riportano indietro nel tempo. Ma non solo: presento anche documenti di imperatori del Sacro romano impero, re, regine e personaggi illustri, oltre a proclami ufficiali e avvisi storici".