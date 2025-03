Ilgiorno.it - Tour di emozioni. Alla scoperta di storia e natura

Leggi su Ilgiorno.it

Un viaggio tra, un cammino tra memoria e meraviglia: l’escursione lungo il Sentiero del Silenzio è un’esperienza da non perdere. I Circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano invitano tutti gli amanti dellae dellaa unirsi a questa straordinaria avventura, in programma sabato lungo uno dei percorsi più emozionanti del territorio, dal Monte Pravello fino a Viggiù. Il ritrovo è fissatostazione di Parabiago alle 7.15, con partenza alle 7.35 sul treno S5 per Varese. Da lì, un autobus porterà i partecipanti a Saltrio, punto di partenza di un’escursione che non è solo un’immersione nella bellezzale, ma anche un viaggio nella memoria. Tappe fondamentali del percorso saranno il Parco didattico Mamo, il Sentiero del Silenzio e il luogo simbolico chiamato “Cancello”, che ricorda coloro che, durante la persecuzione nazifascista, tentarono di varcare il confine per salvarsi, tra cui Liliana Segre.