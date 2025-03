Quotidiano.net - Totti: “Vado a Mosca per lavoro, sono un uomo di sport”. E rifiuta il tapiro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 marzo 2025 – Alla fine l’imperatore ha detto sì. Francescoandrà alla terza Roma, a dispetto delle polemiche legate alla sua partecipazione, prevista per l'8 aprile al Premio internazionale RB, organizzato dal sito russo dedicato alle scommesse Bookmaker Ratings. “Il mio viaggio di, da giorni, suscita infinite polemiche – dice–. Ma io nonun politico né un diplomatico,undiche ne promuove i valori in giro per il mondo. L'ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anniin tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare die non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità". Francescoparla dell'evento in programma in Russia ad aprile e finito al centro di una bufera mediatica, dopo che i media ucraini hanno sollevato dubbi sull’opportunità della visita in un paese aggressore e sull’enorme schermo allestito sulla facciata della "Lukojl Arena" didove, in cirillico e data in numeri romani, campeggia il numero dieci giallorosso, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e la scritta: "L'imperatore viene nella Terza Roma".