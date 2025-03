Ilmessaggero.it - Totti: «Vado a Mosca come uomo di sport, ma se un organo competente me lo chiedesse farei un passo indietro»

Leggi su Ilmessaggero.it

«Il mio viaggio di lavoro a, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono undiche ne promuove i valori in giro per il.