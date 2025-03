Ilfattoquotidiano.it - Totti replica alle polemiche sull’ospitata in Russia: “Promuovo lo sport. Ma se chiedono di rinunciare…”

Si è preso più di dieci giorni per rispondere. Ma martedì Francescoha deciso di chiarire la sua posizione dopo lenate dalla sua partecipazione come ospite d’onore all’International RB Award, un evento annualestito da uno dei principali organi di informazione russi dedicati alloscommesse. “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite– ha dichiarato l’ex stella giallorossa – Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo diche ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto, prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare die non avrei problemi ad andare a Kiev per le stesse finalità”.Che la sua scelta sia considerata controversa, però, l’ex numero 10 romanista ne è ben consapevole.