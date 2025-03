Ilnapolista.it - Totti: «Non sono un politico, ma un uomo di sport. Sarò a Mosca, sarei andato anche a Kiev»

Francescosarà ail prossimo 8 aprile. L’ex capitano della Roma prenderà parte all’International Rb award, evento organizzato da un portale che si occupa die scommesse che lo vedrà protagonista in quanto testimonial di Betsson. A confermarlo è stato il diretto interessato ai microfoni dell’Ansa.«Io nonunné un diplomatico, ma undiche ne promuove i valori in giro per il mondo», ha esordito. «L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare die non avrei problemi ad andare a, per le stesse finalità», ha sottolineato. «Detto questo, se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento dinon esiterei un momento a fare un passo indietro», ha precisato il campione del mondo 2006.