Sololaroma.it - Totti: “A Mosca come uomo di sport, il resto sono ipocrisie e speculazioni”

Leggi su Sololaroma.it

Non si placano le polemiche riguardanti l’imminente viaggio di Francescoin Russia. Ormai da diversi giorni,è tappezzata da immagini dell’ex capitano della Roma, che si dovrebbe recarsi nella capitale russa il prossimo 8 aprile in qualità di testimonial di un sito di scommesse, ma la sua trasferta ha scatenato una bufera mediatica., arriva il chiarimento Ai microfoni dell’Ansa,ha chiarito una volta per tutte la sua partecipazione all’evento: “Il mio viaggio di lavoro a, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io nonun politico né un diplomatico,undiche ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto: primacalciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare die non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità.