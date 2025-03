Lanazione.it - Toscana, grande tifo per Musetti e Paolini. Doppia sfida all’Open di Miami

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 marzo 2025 – Lavola ainsieme a, un doppio appuntamento di tennis ricco di emozioni in occasione delOpen 2025. Le sfide si terranno all’Hard Rock Stadium diGardens e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Now, Sky Go e Tennis Tv. Jasmine, la 29enne originaria della Garfagnana, vola ai quarti di finale: potrebbe diventare la prima italiana di sempre a raggiungere la semifinale a. L’appuntamento è alle 19 di martedì 25 marzo.sfiderà la polacca Linette dopo aver eliminato la giapponese ex numero uno al mondo Naomi Osaka. Il match diè il secondo previsto sul Centrale di: subito dopo la fine del suo match toccherà a, altro orgoglio toscano.