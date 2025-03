Tornano le cento cene per Emergency questa volta in versioneyoung!

Padovaoggi.it - Tornano le cento cene per Emergency, questa volta in versione...young!

Leggi su Padovaoggi.it

A marzo e aprile 2025, in tantissime città d’Italia,le 100, quest’anno all’undicesima edizione! Le volontarie e i volontari diorganizzeranno appuntamenti culinari che non saranno solo un’occasione per passare del tempo in compagnia, ma anche un modo per conoscere da.