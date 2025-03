Firenzetoday.it - Tornano al Parco delle Cascine le Fiere Quaresimali e dell'Ascensione

Inizia il conto alla rovescia verso la Pasqua, che anche quest’anno sarà scandito per i fiorentini dalle, che per quattro domeniche trasformeranno ilin un vivace mercato a cielo aperto. Ecco le date da fissare in agenda: 23 e 30 marzo, 6 e 13 aprile 2025.