Tornano a stampare euro falsi nel bunker sotto sequestro la banda di Napoli beccata di nuovo | la porta segreta per aggirare i sigilli

Non sono bastati iper scoraggiare unadi falsari che si era vista sequestrare la propria stamperia dentro un. A distanza di un anno, i carabinieri hanno arrestato quattro persone scoperte a produrre ancora una volta banconote false da 20, 50 e 100in quella stamperia nel quartiere Barra di. I quattro sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e distribuzione di banconote false. I militari hanno notificato due arresti in carcere, uno ai domiciliari e un obbligo di dimora a.LaL’accesso alera possibile solo attraverso una parete di mattoni mobile, posizionata su rotaie, che veniva spostata grazie a un meccanismo elettronico artigianale. Ilsi trova vicino al garage di quello che secondo i militari è il capo delladi falsari.