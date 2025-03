Thesocialpost.it - Torna l’ora legale: quando e come spostare le lancette dell’orologio

Nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025, sarà necessario effettuare il cambio del. Alle 2 di notte, gli orologi dovranno essere spostati avanti di un’ora, segnando così l’inizio del. E fate attenzione:, infatti, nel 2025 arriva in anticipo. Rispetto al 2024,leerano state toccate nella notte tra il 30 e il 31 marzo, il passaggio dalsolare al, nel 2025, è fissato un giorno prima. Leggi anche: Sciopero dei treni il 18 e 19 marzo, a rischio i trasporti per 24 ore: tutti gli orariregolare l’orologioGli orologi analogici e digitali non smart dovranno essere portati avanti di 60 minuti manualmente. La maggior parte dei dispositivi elettronici,smartphone e computer, aggiornerà invecerio in modo automatico.