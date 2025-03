Ilgiorno.it - Torna il campeggio urbano per la “cara design week“

Leggi su Ilgiorno.it

ilper la Milano: “The Glitch Camp“, promosso da IED con il Comune di Milano, sarà picchettato al centro sportivo Enrico Cappelli di Milanosport, in piazza Caduti del Lavoro, dal 7 al 13 aprile e - oltre ad aiutare gli studenti da tutto il mondo a raggiungere Milano nella settimana piùdell’anno, abbattendo i costi - sarà costellato di workshop (anche di panificazione), attività sportive e di benessere, momenti di convivialità e incontri culturali. Il tema da svolgere è “ing Togetherness“ su proposta della Fondazione Francesco Morelli, proprietaria del Gruppo IED. Il public program è stato progettato, in particolare, dalla Scuola dei Master of Arts di Milano, che ha guidato gli studenti attraverso una riflessione sulla qualità e il tempo delle interazioni spontanee.