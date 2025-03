Secoloditalia.it - Torino, marocchino scaraventa a terra e deruba una pensionata: inchiodato dalle telecamere

Un 22ennne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia dopo aver rapinato eto aunain via Tirreno a, sottraendole la borsa con tutti i suoi averi. Le indagini del commissariato San Secondo, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno permesso agli agenti di individuare il rapinatore che nelle ore successive al furto aveva già iniziato a spendere i soldi della donna, effettuando prelievi per 2000 euro e un pagamento nel bar di una sala scommesse. È stato proprio uno dei pagamenti effettuati dal ragazzo con il bancomat su una slot machine ad allertare gli agenti, che l’hanno poi rintracciato e portato in carcere. Adesso il giovane è accusato di rapina aggravata e uso indebito di carte di pagamento.L’arresto del 22enneGli investigatori si sono recati all’ingresso del centro dopo aver sospettato che il ladro fosse un cliente abituale, riuscendo a fermarlo dopo averlo riconosciuto nelle immagini riprese dalla telecamera in via Tirreno.