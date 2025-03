Lookdavip.tgcom24.it - Tony Effe “al fresco”… alle Maldive, con Giulia De Lellis

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Le voci di una crisi di coppia post Sanremo si sono rincorse per settimane. Niente di più lontano dalla realtà:Desono più felici (e fidanzati) che mai. I due si sono ritagliati una pausa dagli impegni serrati e sono volati, per una settimana di relax e amore. Sebbene non abbiano per il momento postato scatti di coppia, siachesono molto attivi su Instagram, dove pubblicano dettagli di look e condividono con i follower la quotidianità in questo angolo di paradiso.Il rapperprese con la giustiziain spiaggiaTra il piazzamento agli ultimi posti in classifica e lo scandalo ruotato intorno ai gioielli che è stato costretto a togliere prima di salire sul palco dell’Ariston, il primo Festival di Sanremo dinon è andato nei migliori dei modi.