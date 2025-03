Sport.quotidiano.net - Tolentino. Passarini: "Cremisi indomiti. La squadra non si è mai arresa»

"Positivo il pareggio nel finale che ci permette di muovere la classifica e continuare a correre". Così Paolo, allenatore del, analizzando l’1-1 interno contro il Montegranaro. Il gol subito dopo pochissimi minuti ha condizionato la partita, ma ihanno avuto la forza di lottare su ogni palla fino alla fine e strappare un punto, meritato nell’arco dei novanta minuti. "Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, – dice il tecnico– lottando e correndo anche per Roberto Bordolini (il tifoso scomparso nei giorni scorsi) e penso che abbiamo reso orgogliosi tutti i nostri tifosi. La gara è stata complicata vista la grande fisicità e tecnica messa in campo dagli avversari, ma siamo stati bravi a riprenderla, con alcune varianti tattiche nella ripresa che hanno fatto la differenza in positivo".