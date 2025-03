Milleunadonna.it - “Toccata e insultata con parole oscene”: inizia il processo a Gérard Depardieu. Fanny Ardant in prima fila

"Tutte le accuse sono delle falsità", questa la dichiarazione del legale dimentre l’attore faceva in silenzio il suo ingresso in tribunale a Parigi, dove rischia 5 anni di carcere, per difendersi dalle accuse di due donne che lavoravano con lui sul set di un film nel 2021. "Mai e poi mai ho abusato di una donna.