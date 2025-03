Ilfattoquotidiano.it - Tir in fiamme sulla Pedemontana: morti i 92.000 pulcini che trasportava

Un camion con a bordo 92.000è andato inlunedì pomeriggioVeneta. Tutti gli animali sonoa seguito delle inalazioni di fumi rilasciati dall’unità di ventilazione che si trovava sul tetto del semirimorchio.L’autoarticolato, partito da Cuneo e diretto in Friuli Venezia Giulia, avrebbe preso fuoco tra gli svincoli ovest ed est di Bassano del Grappa, nel Vicentino: l’autista, accortosi delle, ha subito fermato il mezzo uscendo illeso dalla cabina di guida.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due unità, riuscendo a domare lee limitando, almeno in parte, i danni al semirimorchio. Per i, purtroppo, non c’è invece stato nulla da fare.L'articolo Tir ini 92.000cheproviene da Il Fatto Quotidiano.