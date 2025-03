Ilrestodelcarlino.it - Tina Rumori, maestra e guida per generazioni

Quando laera come una seconda mamma: riceviamo un ricordo dellaSanta, detta, scomparsa di recente, da parte di un suo ex alunno della sezione B 1983-’88 alla scuola elementare Pascoli di Urbino, Francesco Venditti. "Cara, ai tempi delle elementari, era lei a dettare alla classe il tema da svolgere; oggi sono io a scrivere un tema su di Lei. Sono onorato di essere stato suo alunno, insieme ai miei compagni di classe, che ancora oggi vedo e saluto cordialmente. Ci siamo conosciuti in maniera singolare: un giorno, alla presentazione dei maestri ai genitori, lei mi chiese, con la carezza che sempre ha contraddistinto il suo affetto e la dedizione verso i bambini: “Dimmi, gioia. Come ti chiami?“. Io, che da piccolo ero un giamburrasca, ebbi l’idea “geniale“ di rispondere: “Giovanni Pascoli!“ Poco prima di entrare a scuola, avevo visto la facciata dell’ingresso, dove campeggia la scritta Giovanni Pascoli.