Quotidiano.net - Tiktoker suicida. L’odio social non si ferma neppure dopo la morte

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)Si aggiunge l’ipotesi di omessa custodia di arma da fuoco a quella di istigazione al suicidio per ladi Davide Garufi, 21 anni, ildi Sesto San Giovanni che aveva raccontato online il suo percorso alla scoperta della sua identità di genere e che mercoledì si è ucciso con un colpo della pistola che appartiene al padre, guardia giurata per un istituto di vigilanza privata, il quale sembra fosse solito lasciarla in uno zainetto in casa al ritorno dal lavoro. Secondo gli inquirenti, in passato, Davide aveva già maneggiato l’arma che ne ha spezzato la giovane vita. Sulla circostanza stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Monza, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio per sottoporre il giovane all’autopsia.