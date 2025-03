Lettera43.it - TikTok, Nathaniel Brown è il nuovo responsabile delle comunicazioni aziendali globali

è ildi. Con sede a New York, farà capo a Zenia Mucha, ex braccio destro di Bob Iger in Disney e oggi Chief Brand and Communications Officer della piattaforma di ByteDance, che lo ha annunciato ai suoi collaboratori. Con il suoincarico, sarà chiamato subito a gestire la difficile situazione del social negli Stati Uniti con l’avvicinamento della scadenza della proroga di 75 giorni concessa dal presidente Trump, fissata per il 5 aprile. Il rischio è infatti un eventualeban sul territorio americano.Chi èdisi appresta a entrare ina un anno di distanza dal suo addio a Warner Bros. Discovery, dove era entrato nel 2019.