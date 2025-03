Ti rendi conto? Assurdo Grande Fratello Zeudi incredula con Chiara dopo la puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Semifinale al cardiopalma al, tra conferme e sorprese. Non due ma ben tre gli eliminati di lunedì 24 marzo e tutti fortissimi: fuori Javier, Giglio e Shaila. E Lorenzo è rimasto così l’unico uomo della casa. Casa che sarà chiusa definitivamente fino a settembre fra una settimana esatta, quando Alfonso Signorini ci dirà chi trae MariaVittoria andrà fino in fondo.Ma a proposito di finalisti, sempre durante l’ultima diretta è stata Helena ad assicurarsi il posto, nell’ordine, Lorenzo, Jessica e. Ha battuto Shaila eal televoto flash. “Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più”, ha dito l’ex Velina di Striscia la Notizia subitoil verdetto, mentre veniva ripresa dalle telecamere del programma.Leggi anche: “Yulia c’era, guardate qua”.